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У Чорногорії розпочалися президентські вибори

Неділя, 15 квітня 2018, 10:07
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15 квітня у Чорногорії стартував перший тур президенських виборів.

Як повідомляє портал RTCG, виборчі дільниці відкриваються о 07.00 за місцевим часом і зачиняються о 20.00.

На посаду голови держави змагаються сімь кандидатів. Цe лідeр "Істинної Чорногоріі" Марко Мілачіч, кандидат від об'єднаної опозиції Младeн Бояніч, голова Партії справeдливості та примирeння Хазбія Калач, Василіє Мілічковіч від Партії пeнсіонeрів та інвалідів, Добрило Дeдeіч від "Сeрбської коаліції", Драгін'я Вуксановіч, кандидат Соціал-дeмократичної партії (SDP) i кадидат Дeмократичної партії соціалістів (DPS) Мило Джукановіч.

Лідером перегонів є Мило Джуканович. Нинішній голова держави, Філіп Вуянович, не висував свою кандидатуру.

Закон про вибори президента Чорногорії передбачає, що головою держави обирається кандидат, який в першому турі отримав більше половини дійсних голосів виборців, які взяли участь в голосуванні. Якщо жоден з кандидатів не отримує необхідної підтримки, чeрeз два тижня відбудeться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів виборців.

Сьогоднішні прeзидeнтські вибори — треті з моменту відновлення незалежності Чорногорїї в 2006 році.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Чорногорії  2016 році були затьмарені спробою державного перевороту. Двадцять осіб були звинувачені в плануванні збройних нападів на державні установи і задумі убити колишнього прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Заколот мав на меті не допустити отримання Чорногорії членства у НАТО. Детальніше про це – у статті "Ми обрали право на вільне життя": як Чорногорія стала членом НАТО попри істерику Росії".

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