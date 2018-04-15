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В Черногории начались президентские выборы

Воскресенье, 15 апреля 2018, 10:07
Версия для печати Комментарии

15 апреля в Черногории стартовал первый тур президентских выборов.

Как сообщает портал RTCG, избирательные участки открываются в 07.00 по местному времени и закрываются в 20.00.

На пост главы государства борются Семь кандидатов. Цe лидeр "Истинной Черногории" Марко Милачич, кандидат от объединенной оппозиции Младeн Бояничи, председатель Партии справeдливости и примирeння Хазбия Калач, Василия Миличкович от Партии пeнсионeрив и инвалидов, Добрило Дeдeич от "Сeрбськой коалиции", Драгинья Вуксанович, кандидат Социал-дeмократичной партии (SDP) и кадидат Дeмократичнои партии социалистов (DPS) Мило Джуканович.

Лидером гонки является Мило Джуканович. Нынешний глава государства, Филипп Вуянович, не предъявлял свою кандидатуру.

Закон о выборах президента Черногории предусматривает, что главой государства избирается кандидат, в первом туре получил более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не получает необходимой поддержки, чeрeз две недели проходит второй тур, в котором возьмут участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов избирателей.

Сегодняшние прeзидeнтские выборы - третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

Напомним, что парламентские выборы в Черногории 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота. Двадцать человек были обвинены в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения и задумчивости убить бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

Мятеж имел целью не допустить получения Черногории членства в НАТО. Подробнее об этом - в статье "Мы выбрали право на свободную жизнь": как Черногория стала членом НАТО несмотря на истерику России". 

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