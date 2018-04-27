45 європарламентарів виступили за введення санкцій проти оточення Путіна

Група депутатів Європарламенту пропонує ввести санкції проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна та підприємств, пов'язаних з Кремлем.

Відповідне звернення до глав країн-членів ЄС, президента Європейської ради Дональда Туска та інших керівників ЄС ініціював литовський європарламентар Пятрас Ауштрявічюс, пише Delfi.lt.

"Ми пропонуємо ввести нові санкції, які були б спрямовані на тих російських магнатів і олігархів, які, прагнучи допомогти Володимиру Путіну в його антидемократичній діяльності, займаються відмиванням нелегальних грошей в державах-членах Євросоюзу", - йдеться у зверненні.

За даними Ауштрявічюса, звернення уже підписали 45 європарламентарів з основних фракцій.

У листі йдеться, що введені після анексії Криму санкції щодо Росії виправдали себе і "допомогли відлякати керівництво Росії від подальшої територіальної експансії в Україні".

У зверненні зазначається, що незважаючи на це Росія продовжує ігнорувати свої зобов'язання за Мінськими угодами, залишається на зайнятих територіях України і Грузії, надає величезну військову підтримку сирійському режиму, а отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля і його дочки у Великій Британії "продемонструвало жорстокість Кремля і недотримання ним міжнародних угод і правових актів".

"Тому ми, члени ЄП, абсолютно переконані в тому, що до тих пір, поки агресивна поведінка Кремля не зміниться, щодо пов'язаних з режимом конкретних осіб і бізнесу Росії повинні бути введені і застосовуватися додаткові санкції", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 6 квітня США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.