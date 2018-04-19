Трамп розповів, коли США запровадять нові санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що нових санкцій проти РФ не буде, доки вона не вчинить чергову провокацію.

Про це повідомляє CNN.

"Ми запровадимо санкції як тільки вони це заслужать. Немає нікого жорсткішого по відношенню до Росії, ніж президент Дональд Трамп" - заявив Трамп.

Одне з джерел в адміністрації Трампа стверджує, що поки незрозуміло, як саме ставиться Трамп до нових санкцій.

За його даними, нові обмежувальні заходи були ще не готові, однак Трамп просто не дозволив продовжити роботу над ними.

Нагадаємо, постпред США при ООН Ніккі Гейлі у неділю заявила про готовність Вашингтона оголосити про нові санкції проти Росії через хімічну атаку в Сирії вже у понеділок.

Втім, рішення про санкції в понеділок не було, а ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп особисто розпорядився призупинити запровадження нових санкцій проти Росії.