Китай вивів у море для випробувань перший власний авіаносець

Новий китайський авіаносець вийшов в море для проведення випробувань. Це перший авіаносець Китаю, повністю побудований власними силами.

Про це повідомляє китайське агентство Сіньхуа.

Мета майбутніх випробувань полягає в перевірці надійності і стійкості енергосистеми та іншого обладнання авіаносця.

Як повідомляється, будівництво другого китайського авіаносця, який був спущений на воду 26 квітня 2017 року, проходить стабільно відповідно до графіка.

Після завершення налагодження устаткування систем, монтажно-добудовних робіт і швартових випробувань новий авіаносець вже володіє технічними умовами для виходу на випробування в море.

Судно довжиною 315 метрів, відоме як Тип 001A, є символом морських амбіцій Китаю, який сподівається ввести його в експлуатацію в наступному році або навіть до кінця поточного року.

На даний момент на озброєнні китайських ВМС знаходиться тільки один авіаносець - "Ляонін". Цей корабель був добудований в КНР на базі колишнього радянського важкого авіаносного крейсера "Варяг", який був викуплений в України в кінці 1990-х років і увійшов до складу китайського флоту в 2013 році.

Новий авіаносець буде коштувати близько $ 4,5 млрд. І буде оснащений новітньою системою радарів, а також отримає більш коротку палубу для зльоту літаків в порівнянні з "Ляонін".

Слід зазначити, що новий авіаносець, як і "Ляонін", приводиться до руху паровими турбінами, у кораблів немає атомних силових установок.