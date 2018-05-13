Китай вывел в море для испытаний первый собственный авианосец

Новый китайский авианосец покинул вышел в море для проведения испытаний. Это первый авианосца Китая, полностью построенный собственными силами.

Об этом сообщает китайского агентство Синьхуа.

Цель предстоящих испытаний заключается в проверке надежности и устойчивости энергосистемы и другого оборудования авианосца.

Как сообщается, строительство второго китайского авианосца, который был спущен на воду 26 апреля 2017 года, проходит стабильно в соответствии с графиком.

После завершения наладки оборудования систем, монтажно-достроечных работ и швартовных испытаний новый авианосец уже обладает техническими условиями для выхода на испытания в море.

Судно длиной 315 метров, известное как Тип 001A, является символом морских амбиций Китая, который надеется ввести его в эксплуатацию в следующем году или даже к концу текущего года.

На данный момент на вооружении китайских ВМС находится только один авианосец - "Ляонин". Этот корабль был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", который был выкуплен у Украины в конце 1990-х годов и вошел в состав китайского флота в 2013 году.

Новый авианосец будет стоить около $4,5 млрд. и будет оснащен новейшей системой радаров, а также получит более короткую палубу для взлета самолетов по сравнению с "Ляонином".

Следует отметить, что новый авианосец, как и "Ляонин", приводится в действие паровыми турбинами, у кораблей нет атомных силовых установок.