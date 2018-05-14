США відкривають посольство в Єрусалимі, приїде донька Трампа

Сполучені Штати у понеділок, 14 травня, відкриють посольство в Єрусалимі відповідно до рішення Дональда Трампа визнати місто столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє ВВС.

США переобладнали під посольство приміщення американського консульства. Пізніше планують підшукати більшу будівлю. До сьогоднішнього дня американське посольство розміщалося в Тель-Авіві, як і більшість посольств інших країн.

На відкриття приїдуть американські офіційні особи, включаючи доньку президента Іванку Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера.

Також будуть присутні на церемонії міністр фінансів Стівен Мнучін та заступник Державного секретаря США Джон Салліван. Сам Трамп звернеться до учасників події у понеділок за допомогою відео-зв’язку.

Як відомо, Євросоюз висловлював серйозні заперечення щодо перенесення американського посольства.

Нагадаємо, 6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп, попри застереження світової спільноти, схвалив рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.