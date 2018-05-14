США открывают посольство в Иерусалиме, приедет дочь Трампа

Соединенные Штаты в понедельник, 14 мая, откроют посольство в Иерусалиме в соответствии с решением Дональда Трампа признать город столицей Израиля.

Об этом сообщает ВВС.

США переоборудовали под посольство помещение американского консульства. Позже планируют подыскать большее здание. До сегодняшнего дня американское посольство размещалось в Тель-Авиве, как и большинство посольств других стран.

На открытие приедут американские официальные лица, включая дочь президента Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.

Также на церемонии будут присутствовать министр финансов Стивен Мнучин и заместитель государственного секретаря США Джон Салливан. Сам Трамп обратится к участникам события в понедельник с помощью видео-связи.

Как известно, Евросоюз высказывал серьезные возражения относительно переноса американского посольства.

Напомним, 6 декабря 2017 президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.