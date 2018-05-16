Меркель: у відповідь на гібридну війну РФ необхідно створити кібервійська

Німеччині слід створити кібервійська, оскільки гібридна війна є частиною воєнної доктрини Росії.

Про це заявила німецький канцлер Ангела Меркель, виступаючи у Бундестазі на дебатах щодо оборонного бюджету, передає Die Welt.

"Було б правильним створити кібервійська, оскільки гібридна війна є частиною воєнної доктрини Росії - абсолютно офіційно", - сказала канцлер, підтримавши необхідність підвищення військових витрат країни.

Меркель підкреслила, що підвищені видатки необхідні не заради озброєння, а для закупівлі спорядження, що дасть змогу бійцям Бундесверу гідно виконувати завдання міжнародних місій, НАТО і національної оборони.

"Звичайно, ми маємо бути готовими до оборони. Інакше у нас немає шансів", - сказала глава німецького уряду.

Меркель підкреслила дедалі зростаючу важливість для Німеччини "захисту на рівні країни і Альянсу" і акцентувала на патрулюванні повітряного простору країн Балтії і зобов'язаннях Бундесверу в Румунії і Болгарії.

Як відомо, у збройних силах Німеччини офіційно почав працювати підрозділ із кіберзахисту, який налічує 13 500 осіб. У центрі уваги нового підрозділу є захист Німеччину від кібератак.

Німеччина планує витрачати на оборону 1,5% від ВВП до 2025 року попри вимогу НАТО витрачати 2%. Таким чином загалом витрати на оборону зростуть з 37 мільярдів євро у 2017 році до близько 50 мільярдів у 2025 році.

Меркель підтримує мету щодо 2% на оборону, однак уникає прогнозів, коли ця мета може бути досягнута.

НАТО вирішив збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП на саміті в Уельсі в 2014 році після анексії Криму та російської агресії на Донбасі.