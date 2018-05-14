Німеччина має намір витрачати на оборону 1,5% від ВВП до 2025 року

Німеччина планує витрачати на оборону 1,5% від ВВП до 2025 року попри вимогу НАТО витрачати 2%.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Handelsblatt.

За словами фон дер Ляєн, до саміту НАТО уряд має намір розкрити деталі щодо збільшення видатків на оборону. Зокрема, планується, що до 2025 року Німеччина витрачатиме на оборону 1,5% від ВВП. Зараз оборонні видатки складають 1,24%.

Таким чином загалом витрати на оборону зростуть з 37 мільярдів євро у 2017 році до близько 50 мільярдів у 2025 році.

Це означає, що Німеччина не виконає мету НАТО досягти витрат у розмірі 2% від ВВП до 2024 року. Цього вимагають від європейських союзників і США.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримує мету щодо 2% на оборону, однак уникає прогнозів, коли ця мета може бути досягнута.

НАТО вирішив збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП на саміті в Уельсі в 2014 році після анексії Криму та російської агресії на Донбасі.