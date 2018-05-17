Британія повідомить ЄС про готовність залишатися в митному союзі після 2021 року - ЗМІ

Велика Британія заявить Брюсселю про свою готовність залишитися в митному союзі Європейського Союзу після 2021 року.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела в уряді.

Міністри прем'єр-міністра Терези Мей, задіяні у стратегії Brexit, на цьому тижні узгодили нові плани щоб уникнути жорсткого кордону з Ірландією, відмовившись від попередніх пропозицій ЄС.

Британія повинна залишити ЄС у березні наступного року і перехідний період, під час якого зберігатимуться торговельні зв'язки з блоком має тривати до кінця 2020 року.

Мей раніше заявляла, що Британія вийде з митного союзу ЄС, що дозволить країні укладати власні торговельні угоди в усьому світі. Але її уряд розділений щодо того, на яку митну систему з ЄС Лондон має погодитися в майбутньому.

Міністри на своєму засіданні у вівторок погодилися, що Британія повинна намагатись залишатися в митному союзі, якщо технологія, необхідна для функціонування кордонів за однією із пропозицій уряду, не буде готова вчасно до 2021 року.

Чиновники попередили, що технологію можуть не впровадити до 2023 року.