Парламент Шотландії відмовився підтримати законопроект про Brexit

Парламент Шотландії відмовився надати свою згоду на законопроект щодо виходу Британії з ЄС.

Про це повідомляє BBC.

Шотландські лейбористи, зелені і ліберальні демократи продемонстрували рідкісну єдність з Шотландською національною партію, заявивши, що вестмінстерський проект про Brexit обмежує права національного парламенту.

Консерватори Шотландії були єдині, хто був за те, щоб підтримати законопроект. Вони звинуватили колег з інших партій у неспроможності знайти спільне рішення.

Таким чином, депутати проголосували 93 голосами проти 30 за те, що парламент Шотландії "не надає свою згоду на законопроект про вихід з Євросоюзу".

Рішення шотландського парламенту не має безпосередніх наслідків і є скоріше символічним, оскільки у шотландського парламенту немає права вето. Однак якщо прем'єрка Тереза Мей продовжить наполягати на необхідності прийняття законопроекту, то це стане першим випадком в історії, коли британський уряд проводить свій законопроект всупереч волі Шотландії.