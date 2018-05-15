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Парламент Шотландії відмовився підтримати законопроект про Brexit

Вівторок, 15 травня 2018, 19:59

Парламент Шотландії відмовився надати свою згоду на законопроект щодо виходу Британії з ЄС.

Про це повідомляє BBC.

Шотландські лейбористи, зелені і ліберальні демократи продемонстрували рідкісну єдність з Шотландською національною партію, заявивши, що вестмінстерський проект про Brexit обмежує права національного парламенту.

Консерватори Шотландії були єдині, хто був за те, щоб підтримати законопроект. Вони звинуватили колег з інших партій у неспроможності знайти спільне рішення.

Таким чином, депутати проголосували 93 голосами проти 30 за те, що парламент Шотландії "не надає свою згоду на законопроект про вихід з Євросоюзу".

Рішення шотландського парламенту не має безпосередніх наслідків і є скоріше символічним, оскільки у шотландського парламенту немає права вето. Однак якщо прем'єрка Тереза Мей продовжить наполягати на необхідності прийняття законопроекту, то це стане першим випадком в історії, коли британський уряд проводить свій законопроект всупереч волі Шотландії.

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Brexit
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