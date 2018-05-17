Британия сообщит ЕС о готовности оставаться в таможенном союзе после 2021 года - СМИ

Великобритания заявит Брюсселю о своей готовности остаться в таможенном союзе Европейского Союза после 2021 года.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Министры премьер-министра Терезы Мэй, задействованные в стратегии Brexit, на этой неделе согласовали новые планы во избежание жесткой границы с Ирландией, отказавшись от предыдущих предложений ЕС.

Великобритания должна покинуть ЕС в марте следующего года и переходный период, во время которого будут сохраняться торговые связи с блоком, должен продолжаться до конца 2020 года.

Мэй ранее заявляла, что Великобритания выйдет из таможенного союза ЕС, что позволит стране заключать собственные торговые соглашения во всем мире. Но ее правительство разделено относительно того, на какую таможенную систему с ЕС Лондон должен согласиться в будущем.

Министры на заседании во вторник согласились, что Великобритания должна пытаться оставаться в таможенном союзе, если технология, необходимая для функционирования границ по одномк из предложений правительства, не будет готова в срок до 2021 года.

Чиновники предупредили, что технологию могут не внедрить до 2023 года.