Єврокомісія пропонує заборону на одноразовий посуд з пластику, інші продукти

Європейська комісія у понеділок, 28 травня, презентувала план заходів, спрямований на зменшення використання пластику в Євросоюзі задля боротьби із забрудненням морів та океанів.

Відповідні пропозиції розміщені на сайті Єврокомісії.

Нові правила стосуються 10 одноразових пластикових продуктів, які найчастіше можна зустріти серед сміття на пляжах та в морях Європи. Зазначається, що разом ці предмети складають 70% від всього обсягу морського сміття.

Єврокомісія, зокрема, пропонує заборонити використання пластику у виробництві вушних гігієнічних паличок, столових приборів, одноразового посуду, соломинок та мішалок для напоїв, паличок для надувних кульок. Зазначається, що альтернатива для цих продуктів сьогодні легко доступна.

Крім того, Єврокомісія хоче зобов’язати держави-члени зменшити використання пластикових контейнерів для харчових продуктів та чашок для напоїв. Країнам пропонують встановити цільові показники скорочення цих продуктів та ввести обмеження на їх продаж.

Виробників у ЄС хочуть зобов’язати покривати витрати на управління відходами, а також запроваджувати заходи із підвищення обізнаності населення стосовно пластикових харчових контейнерів, пакетів та обгорток, контейнерів для напоїв і чашок, тютюнових продуків з фільтрами, вологих серветок, повітряних кульок та легких поліетиленових пакетів.

Для деяких продуктів планують запровадити стандартизоване маркування щодо їх правильної утилізації, негативного впливу на довкілля та наявності у них пластику. Це стосується гігієнічних рушників, вологих серветок та повітряних кульок.

Держави-члени ЄС будуть зобов'язані підвищувати обізнаність споживачів щодо негативного впливу засмічення довкілля одноразовими пластиковими виробами, а також щодо доступних систем повторного використання цих продуктів та варіантах управління відходами.

"Сьогоднішні пропозиції скоротять використання одноразових пластикових виробів на полицях наших супермаркетів за допомогою низки заходів. Ми забороняємо деякі з цих предметів і замінюємо їх більш чистими альтернативами, щоб люди могли використовувати свої улюблені продукти", - прокоментував віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Запропоновані Єврокомісією заходи ще повинні схвалити Європейський парламент та Рада Європейського Союзу.