Еврокомиссия предлагает запрет на одноразовую посуду из пластика, другие продукты

Европейская комиссия в понедельник, 28 мая, представила план мероприятий, направленный на уменьшение использования пластика в Евросоюзе для борьбы с загрязнением морей и океанов.

Соответствующие предложения размещены на сайте Еврокомиссии.

Новые правила касаются 10 одноразовых пластиковых продуктов, которые чаще всего можно встретить среди мусора на пляжах и в морях Европы. Отмечается, что вместе эти предметы составляют 70% от всего объема морского мусора.

Еврокомиссия, в частности, предлагает запретить использование пластика в производстве ушных гигиенических палочек, столовых приборов, одноразовой посуды, соломинок и мешалок для напитков, палочек для надувных шариков. Отмечается, что альтернатива для этих продуктов сегодня легко доступна.

Кроме того, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены уменьшить использование пластиковых контейнеров для пищевых продуктов и чашек для напитков. Странам предлагается установить целевые показатели сокращения этих продуктов и ввести ограничения на их продажу.

Производителей в ЕС хотят обязать покрывать расходы на управление отходами, а также принимать меры по повышению осведомленности населения о пластиковых пищевых контейнерах, пакетах и обертках, контейнерах для напитков и чашек, табачных продуктах с фильтрами, влажных салфетках, воздушных шариках и легких полиэтиленовых пакетах .

Для некоторых продуктов планируют ввести стандартизированные маркировки относительно их правильной утилизации, негативного воздействия на окружающую среду и наличия у них пластика. Это касается гигиенических полотенец, влажных салфеток и воздушных шариков.

Государства-члены будут обязаны повышать осведомленность потребителей относительно негативного влияния засорения окружающей среды одноразовыми пластиковыми изделиями, а также о доступных системах повторного использования этих продуктов и вариантах управления отходами.

"Сегодняшние предложения сократят использование одноразовых пластиковых изделий на полках наших супермаркетов с помощью ряда мер. Мы запрещаем некоторые из этих предметов и заменяем их более чистыми альтернативами, чтобы люди могли использовать свои любимые продукты", - прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Предложенные Еврокомиссией меры еще должны одобрить Европейский парламент и Совет Европейского Союза.