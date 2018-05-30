ЄС: визнання Сирією Абхазії і Південної Осетії порушує міжнародне право

Євросоюз заявляє, що рішення Сирії визнати незалежність самопроголошених Абхазії та Південної Осетії порушує міжнародне право.

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, розміщеній на сайті відомства.

"Рішення сирійського режиму встановити дипломатичні відносини з грузинськими сепаратистськими регіонами Абхазією і Південною Осетією порушує міжнародне право і принцип територіальної цілісності, визначений у Статуті ООН та відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН", - наголошується у заяві.

Відзначається, що Європейський Союз повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми як і раніше прихильні активній підтримці зусиль з врегулювання конфліктів, в тому числі за допомогою роботи спеціального представника ЄС по Південному Кавказу і кризі в Грузії і місії ЄС зі спостереження", - мовиться у заяві.

29 травня Сирія визнала незалежність самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії та встановила з цими окупованими територіями Грузії дипломатичні відносини.

Грузія у відповідь розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

До сьогодні незалежність двох самопроголошених республік визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа та Науру.