ЕС: признание Сирией Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право

Евросоюз заявляет, что решение Сирии признать независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, размещенном на сайте ведомства.

"Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с грузинскими сепаратистскими регионами Абхазией и Южной Осетией нарушает международное право и принцип территориальной целостности, определенный в Уставе ООН и соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что Европейский Союз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Мы по-прежнему привержены активной поддержке усилий по урегулированию конфликтов, в том числе посредством работы специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии и миссии ЕС по наблюдению", - говорится в заявлении.

29 мая Сирия признала независимость самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии и установила с этими оккупированными территориями Грузии дипломатические отношения. Грузия в ответ начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

До сегодня независимость двух самопровозглашенных республик признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.