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У Манчестері шість людей постраждали від наїзду автомобіля на пішоходів

П'ятниця, 1 червня 2018, 09:08

У британському Манчестері автомобіль вчинив наїзд на пішоходів і втік з місця події.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інцидент стався близько 22.00 31 травня у парку Траффорд.

В результаті наїзду п’ятеро людей отримали серйозні травми, їх відвезли до лікарні. Шостий постраждалий прийшов до лікарні сам з незначними пораненнями.

Після зіткнення з пішоходами водій зник з місця події, однак пізніше його затримали.

Зараз 21-річний чоловік перебуває під вартою за підозрою у завданні серйозних травм через небезпечне кермування.

У поліції стверджують, що доказів пов’язаності інциденту з тероризмом немає.

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