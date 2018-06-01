У Манчестері шість людей постраждали від наїзду автомобіля на пішоходів

У британському Манчестері автомобіль вчинив наїзд на пішоходів і втік з місця події.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інцидент стався близько 22.00 31 травня у парку Траффорд.

В результаті наїзду п’ятеро людей отримали серйозні травми, їх відвезли до лікарні. Шостий постраждалий прийшов до лікарні сам з незначними пораненнями.

Після зіткнення з пішоходами водій зник з місця події, однак пізніше його затримали.

Зараз 21-річний чоловік перебуває під вартою за підозрою у завданні серйозних травм через небезпечне кермування.

У поліції стверджують, що доказів пов’язаності інциденту з тероризмом немає.