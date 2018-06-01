У Манчестері шість людей постраждали від наїзду автомобіля на пішоходів
П'ятниця, 1 червня 2018, 09:08
У британському Манчестері автомобіль вчинив наїзд на пішоходів і втік з місця події.
Про це повідомляє The Telegraph.
Інцидент стався близько 22.00 31 травня у парку Траффорд.
В результаті наїзду п’ятеро людей отримали серйозні травми, їх відвезли до лікарні. Шостий постраждалий прийшов до лікарні сам з незначними пораненнями.
Після зіткнення з пішоходами водій зник з місця події, однак пізніше його затримали.
Зараз 21-річний чоловік перебуває під вартою за підозрою у завданні серйозних травм через небезпечне кермування.
У поліції стверджують, що доказів пов’язаності інциденту з тероризмом немає.
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