В Манчестере шесть человек пострадали от наезда автомобиля на пешеходов
Пятница, 1 июня 2018, 09:08
В британском Манчестере автомобиль совершил наезд на пешеходов и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает The Telegraph.
Инцидент произошел около 22.00 31 мая в парке Траффорд.
В результате наезда пять человек получили серьезные травмы, их увезли в больницу. Шестой пострадавший пришел в больницу сам с незначительными ранениями.
После столкновения с пешеходами водитель скрылся с места происшествия, однако позже его задержали.
Сейчас 21-летний мужчина находится под стражей по подозрению в нанесении серьезных травм из-за опасного вождения.
В полиции утверждают, что доказательств связи инцидента с терроризмом нет.
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