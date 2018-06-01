В Манчестере шесть человек пострадали от наезда автомобиля на пешеходов

В британском Манчестере автомобиль совершил наезд на пешеходов и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел около 22.00 31 мая в парке Траффорд.

В результате наезда пять человек получили серьезные травмы, их увезли в больницу. Шестой пострадавший пришел в больницу сам с незначительными ранениями.

После столкновения с пешеходами водитель скрылся с места происшествия, однако позже его задержали.

Сейчас 21-летний мужчина находится под стражей по подозрению в нанесении серьезных травм из-за опасного вождения.

В полиции утверждают, что доказательств связи инцидента с терроризмом нет.