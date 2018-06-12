Дизайнер Лубутен виграв справу в Суді ЄС за знамениту червону підошву

Французький дизайнер Крістіан Лубутен у Суді ЄС виграв справу, яка стосувалась ексклюзивного права на знамениті червоні підошви жіночого взуття на високих підборах.

Про це свідчить рішення суду, оприлюднене у вівторок, 12 червня.

У 2012 році Крістіан Лубутен подав до нідерландського суду позов проти нідерландської фірми Van Haren, яка випустила "туфлі-човники" з червоною підошвою.

За законодавством ЄС, компанії не можуть зареєструвати торговим знаком загальні форми продуктів, такі як підошви взуття. Фірма Van Haren наполягала на тому, що суд не може розглядати скаргу Лубутена, оскільки червоні підошви не можуть бути зареєстровані як торгова марка.

Суд ЄС, втім, постановив, що "торговий знак не стосується особливої форми підошви жіночих туфель на високих підборах, а опис торгового знака спеціально підкреслює, що він охоплює тільки розташування червоного кольору, яке і було предметом реєстрації знака".