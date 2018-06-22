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У центрі Лондона евакуювали вокзал після повідомлень про чоловіка з бомбою

П'ятниця, 22 червня 2018, 10:25

У центральній частині Лондона евакуювали вокзал Чарінг Кросс після повідомлень про чоловіка з бомбою на коліях.

Про це повідомляє The Telegraph.

Свідки повідомили про декілька поліцейських автомобілів, які прибули на вокзал в той час як пасажирам було наказано покинути територію вокзалу, оскільки йде евакуація. Інцидент стався в ранкову годину пік.

"Ми в даний час вирішуємо справу з інцидентом на вокзалі Чарінг Кросс після повідомлень про чоловіка на колії, який стверджує, що має бомбу" - повідомили в британській транспортній поліції зранку.

Пізніше транспортна поліція повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка о 7.45 ранку. Наразі незрозуміло, чи була в нього вибухівка.

Транспортна поліція пообіцяла відновити роботу вокзалу якомога швидше.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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