У центрі Лондона евакуювали вокзал після повідомлень про чоловіка з бомбою

У центральній частині Лондона евакуювали вокзал Чарінг Кросс після повідомлень про чоловіка з бомбою на коліях.

Про це повідомляє The Telegraph.

Свідки повідомили про декілька поліцейських автомобілів, які прибули на вокзал в той час як пасажирам було наказано покинути територію вокзалу, оскільки йде евакуація. Інцидент стався в ранкову годину пік.

"Ми в даний час вирішуємо справу з інцидентом на вокзалі Чарінг Кросс після повідомлень про чоловіка на колії, який стверджує, що має бомбу" - повідомили в британській транспортній поліції зранку.

Пізніше транспортна поліція повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка о 7.45 ранку. Наразі незрозуміло, чи була в нього вибухівка.

Транспортна поліція пообіцяла відновити роботу вокзалу якомога швидше.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.