У центрі Лондона евакуювали вокзал після повідомлень про чоловіка з бомбою
У центральній частині Лондона евакуювали вокзал Чарінг Кросс після повідомлень про чоловіка з бомбою на коліях.
Про це повідомляє The Telegraph.
Свідки повідомили про декілька поліцейських автомобілів, які прибули на вокзал в той час як пасажирам було наказано покинути територію вокзалу, оскільки йде евакуація. Інцидент стався в ранкову годину пік.
"Ми в даний час вирішуємо справу з інцидентом на вокзалі Чарінг Кросс після повідомлень про чоловіка на колії, який стверджує, що має бомбу" - повідомили в британській транспортній поліції зранку.
Пізніше транспортна поліція повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка о 7.45 ранку. Наразі незрозуміло, чи була в нього вибухівка.
Транспортна поліція пообіцяла відновити роботу вокзалу якомога швидше.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.