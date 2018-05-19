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У Марселі через підозрілого чоловіка евакуювали вокзал

Субота, 19 травня 2018, 17:47

Французька поліція провела операцію на вокзалі Марселя, який був евакуйований через підозрілого чоловіка.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Пасажири помітили чоловіка, який підозріло поводився" - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка. Для перевірки його сумки на вокзал прибула група вибухотехніків.

Через це довелося призупинити рух транспорту і евакуювати вокзал.

За даними джерел, у сумці було знайдено акумулятори і дроти. Затриманий чоловік заперечив, що то вибухівка.

За даними ЗМІ, чоловік під час затримання декілька разів прокричав "Я не Шарлі!". Гасло "Я Шарлі" активно використовувалося на підтримку сатиричного журналу Charlie Hebdo, який зазнав терористичного нападу на початку 2015 року.

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Франція
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