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Єврокомісія попередила Трампа: нові мита на авто зашкодять кожній країні ЄС

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Єврокомісія попередила Трампа: нові мита на авто зашкодять кожній країні ЄС

Субота, 23 червня 2018, 11:44

Європейський Союз застерігає США від введення нових мит на європейські автомобілі, попередивши, що цей крок може завдати шкоди практично кожній державі-члену ЄС.

Про це йдеться у доповіді Європейської комісії, яка є у розпорядженні агентства Bloomberg.

У ЄК зауважують, що нові мита США на імпорт автомобілів і автокомпонентів з ЄС можуть вплинути на ринок обсягом $300 млрд.

"Нові мита США можуть зменшити імпорт автомобілів і автокомпонентів до США практично наполовину", - йдеться в документі Єврокомісії. Зазначається також, що "торгові партнери, щодо яких США застосують такі мита, дадуть відповідь еквівалентними штрафними заходами".

США є головним експортним ринком європейських автомобілебудівних концернів як за обсягами продажу, так і за вартістю.

У п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити 20% мита на імпортовані з ЄС до США автомобілі. Його твіт з’явився 22 червня – у той же день, коли набули чинності заходи ЄС у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

Мита Євросоюзу стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.

Докладніше читайте на сайті "Європравди": "Світова торгова війна: наслідки для світу та України".

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Трюдо Євросоюз
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