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Трамп пригрозив Євросоюзу 20% митами на автомобілі

П'ятниця, 22 червня 2018, 17:51

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові мита на імпортовані з ЄС до США автомобілі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"З огляду на тарифи та торговельні бар’єри, які Євросоюз давно запровадив проти США та наших великих компаній і працівників, якщо ці тарифи у найближчий час не будуть зняті, ми введемо 20% тарифи на їхні автомобілі, що ввозяться в США. Будуймо їх тут!", - написав Трамп.

У п’ятницю, 22 червня, набули чинності заходи ЄС у відповідь на мита США на сталь і алюміній. Мита Євросоюзу стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.

Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини запровадження додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони почали діяти з 1 червня.

Докладніше читайте на сайті "Європравди": "Світова торгова війна: наслідки для світу та України".

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Трамп Торгівля
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