Трамп пригрозив Євросоюзу 20% митами на автомобілі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові мита на імпортовані з ЄС до США автомобілі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"З огляду на тарифи та торговельні бар’єри, які Євросоюз давно запровадив проти США та наших великих компаній і працівників, якщо ці тарифи у найближчий час не будуть зняті, ми введемо 20% тарифи на їхні автомобілі, що ввозяться в США. Будуймо їх тут!", - написав Трамп.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!