Еврокомиссия предупредила Трампа: новые пошлины на авто навредят каждой стране ЕС

Европейский Союз предостерегает США от введения новых пошлин на европейские автомобили, предупредив, что этот шаг может нанести вред практически каждому государству-члену ЕС.

Об этом говорится в докладе Европейской комиссии, который есть в распоряжении агентства Bloomberg.

В ЕК отмечают, что новые пошлины США на импорт автомобилей и автокомпонентов с ЕС могут повлиять на рынок объемом $300 млрд.

"Новые пошлины США могут уменьшить импорт автомобилей и автокомпонентов в США практически наполовину", - говорится в документе Еврокомиссии. Отмечается также, что "торговые партнеры, к которым США применят такие пошлины, ответят эквивалентными штрафными мерами".

США являются главным экспортным рынком европейских автомобилестроительных концернов как по объемам продаж, так и по стоимости.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести 20% пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили. Его твит появился 22 июня - в тот же день, когда вступили в силу меры ЕС в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

Пошлины Евросоюза касаются ряда американских товаров, среди которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.

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