Саміт США-Росія відбудеться у третій країні, узгоджені дата і місце

Президент РФ Владімір Путін і радник президента США з національної безпеки Джон Болтон домовилися про час і місце проведення саміту Росія-США.

Про це повідомив за підсумками зустрічі помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє "Интерфакс".

За словами Ушакова, про час і місце зустрічі буде оголошено в четвер. За його словами, "для саміту вибрано дуже зручне місце і для Росії, і для США - це третя країна".

Ушаков розповів, що зустріч Путіна з Дональдом Трампом почнеться в середині призначеного дня з бесіди тет-а-тет і триватиме кілька годин, акцент буде зроблений на двосторонніх відносинах, Сирії і питаннях роззброєння.

У Кремлі не виключають, що президенти РФ і США за підсумками зустрічі можуть прийняти якусь спільну заяву, що стосується двосторонніх відносин і спільних дій на міжнародній арені.

Ушаков також розповів, що під час бесіди Путіна і Болтона були висловлені деякі ідеї, які президенти США і РФ "могли б реалізувати" в ході двосторонньої зустрічі, в тому числі в контексті гуманітарної діяльності в Сирії.

Також на зустрічі коротко згадувалася тема втручання у вибори в США. "З нашого боку було чітко заявлено, що російська держава в (електоральні) процеси в США не втручалася, не втручається і, тим більше, не втручалася у вибори 2016 року", - сказав Ушаков.

Раніше австрійські ЗМІ повідомили, що зустріч президентів Росії і США відбудеться у Відні 15 липня.