Саммит США-Россия состоится в третьей стране, согласованы дата и место

Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон договорились о времени и месте проведения саммита Россия-США.

Об этом сообщил по итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает "Интерфакс".

По словам Ушакова, о времени и месте встречи будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

Ушаков рассказал, что встреча Путина с Дональдом Трампом начнется в середине назначенного дня с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, акцент будет сделан на двусторонних отношениях, Сирии и вопросах разоружения.

В Кремле не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять какое-то совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.

Ушаков также рассказал, что во время беседы Путина и Болтона были высказаны некоторые идеи, которые президенты США и РФ "могли бы реализовать" в ходе двусторонней встречи, в том числе в контексте гуманитарной деятельности в Сирии.

Также на встрече коротко упоминалась тема вмешательства в выборы в США. "С нашей стороны было четко заявлено, что российское государство в (электоральные) процессы в США не вмешивалось, не вмешивается и, тем более, не вмешивалось в выборы 2016 года", - сказал Ушаков.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что встреча президентов России и США состоится в Вене 15 июля.