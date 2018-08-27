Посол розповів, як купівля "гелікоптерів Авакова" може вплинути на військову допомогу США

Посол України у Сполучених штатах Америки Валерій Чалий висловив здивування масштабною закупівлею гелікоптерів у Франції, яку планує здійснити МВС.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на полях наради послів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами посла, видається дивною ситуація, коли Україна безкоштовно отримує у США зброю, в тому числі комплекси "Джавелін".

"Не хочу, щоб це сприймали як те, що я опікуюся лише США... Але коли держава має на меті переозброєння і має обмежені кошти, то маємо розставляти пріоритети", - сказав він.

Чалий зауважив, що у США "виникають питання, чому йдеться лише про неповоротну допомогу Україні".

"Ті, країни які надають нам максимум, повинні мати пріоритет. А в Генштабі підтвердили, що 90% допомоги, яка надходить, нам надає саме США", - наголосив він.

"Такі обсяги коштів, які ми витрачаємо на гелікоптери, я пропоную витратити на США", - пояснив Чалий. Він підкреслив, що вже піднімав це питання у діалозі з президентом та керівництвом Генштабу і отримав їх підтримку.

Нагадаємо, 29 травня в Парижі була підписана міжурядова угода про закупівлю Україною 55 вертольотів Airbus Helicopters.

Угода передбачає закупівлю українською стороною у Airbus Helicopters вертольотів H125, H145 і H225. Загальна сума операції оцінюється в близько 555 млн євро. Поставка перших чотирьох вертольотів H225 Super Puma Україні запланована на 2018 рік.

За умовами угоди, французька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. Вони будуть виконувати завдання для Державної служби із надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

У МВС заявили, що контракт з Airbus дозволить "не залежати від Росії". В той же час у міністерстві не оприлюднюють умови договору, посилаючись на те, що для цього потрібен дозвіл французької сторони.