Посол рассказал, как покупка "вертолетов Авакова" может повлиять на военную помощь США
Посол Украины в США Валерий Чалый выразил удивление масштабной закупкой вертолетов во Франции, которую планирует осуществить МВД.
Об этом он заявил в общении с журналистами на полях совещания пословв Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".
По словам посла, кажется странной ситуация, когда Украина бесплатно получает от США оружие, в том числе комплексы "Джавелин".
"Не хочу, чтобы это воспринимали как то, что я занимаюсь только США... Но когда государство ставит целью перевооружение и имеет ограниченные средства, то нужно расставлять приоритеты", - сказал он.
Чалый отметил, что в США "возникают вопросы, почему речь идет только о бесповоротной помощи Украине".
"Те, страны которые предоставляют нам максимум, должны иметь приоритет. А в Генштабе подтвердили, что 98% поступающей нам помощи предоставляет именно США", - подчеркнул он.
"Такие объемы средств, которые мы тратим на вертолеты, я предлагаю потратить на США", - пояснил Чалый. Он подчеркнул, что уже поднимал этот вопрос в диалоге с президентом и руководством Генштаба и получил их поддержку.