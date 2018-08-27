Посол рассказал, как покупка "вертолетов Авакова" может повлиять на военную помощь США

Посол Украины в США Валерий Чалый выразил удивление масштабной закупкой вертолетов во Франции, которую планирует осуществить МВД.

Об этом он заявил в общении с журналистами на полях совещания пословв Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам посла, кажется странной ситуация, когда Украина бесплатно получает от США оружие, в том числе комплексы "Джавелин".

"Не хочу, чтобы это воспринимали как то, что я занимаюсь только США... Но когда государство ставит целью перевооружение и имеет ограниченные средства, то нужно расставлять приоритеты", - сказал он.

Чалый отметил, что в США "возникают вопросы, почему речь идет только о бесповоротной помощи Украине".

"Те, страны которые предоставляют нам максимум, должны иметь приоритет. А в Генштабе подтвердили, что 98% поступающей нам помощи предоставляет именно США", - подчеркнул он.

"Такие объемы средств, которые мы тратим на вертолеты, я предлагаю потратить на США", - пояснил Чалый. Он подчеркнул, что уже поднимал этот вопрос в диалоге с президентом и руководством Генштаба и получил их поддержку.

Соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается примерно в 555 млн евро. Поставка первых четырех вертолетов H225 Super Puma Украины запланирована на 2018 год.

По условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Они будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.