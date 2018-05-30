Франція очікує ратифікації Україною угоди про закупівлю 55 вертольотів – ЗМІ

У Франції очікують, що підписана 29 травня в Парижі міжурядова угода про закупівлю Україною 55 вертольотів Airbus Helicopters, буде ратифікована Верховною Радою вже найближчим часом.

Про це пише La Tribune.

Угода передбачає закупівлю українською стороною у Airbus Helicopters вертольотів H125, H145 і H225. Загальна сума операції оцінюється в близько 555 млн євро. Поставка перших чотирьох вертольотів H225 Super Puma україні запланована на 2018 рік.

"Франція планує надати фінансову підтримку цій операції державними гарантіями і позикою", - заявило Міністерство економіки і фінансів Франції.

Частина гелікоптерів буде новою, частина вертольотів, зокрема, H225 з вантажопідйомністю понад 10 тонн, належать французькій лізинговій компанії Parilease - дочірній компанії BNP Paribas.

До недавнього часу вертольоти Н225, які плануються до поставки в Україну, перебували в експлуатації міжнародної компанії CHC Helicopter, але після аварії одного з них у квітні 2016 року в Північному морі в Норвегії дію лізингового договору було припинено, зазначає видання.

Згідно з домовленостями, нові машини будуть поставлені в Україну безпосередньо Airbus.

За умовами угоди, французька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. Вони будуть виконувати завдання для Державної служби із надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.