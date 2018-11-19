ЄС застосує "цільові заходи" у зв’язку з діями РФ в Азовському морі - Могеріні

Міністри закордонних справ ЄС обговорили конкретні заходи у зв’язку з діяльністю РФ в Азовському морі.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції за підсумками Ради ЄС.

За її словами, на зустрічі міністри обговорили ситуацію в Україні і підтвердили підтримку економічним і соціальним реформам, а також зусиллям у сфері боротьби з корупцією.

"Сьогодні знову була можливість підтвердити нашу єдність навколо позиції, яку ми вже висловили, щодо невизнання так званих "виборів", які були проведені 11 листопада на Донбасі і нашу занепокоєність щодо дій в Азовському морі, які завдають шкоди не лише українській економіці, але і суднам, які ходять під прапорами держав ЄС" - заявила Могеріні.

"Це питання, над якими ми будемо продовжувати роботу, в тому числі шляхом застосування цільових заходів у найближчі тижні чи дні" - наголосила вона.

Очільниця європейської дипломатії наголосила, що ЄС неодноразово вимагав від припинити надмірні інспекції в Азовському морі.

"Ми також вивчаємо конкретні заходи для підтримки постраждалих районів в Україні" - сказала вона, уточнивши, що про ці заходи буде повідомлено пізніше.

Як відомо, 6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекції суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі.

Це призвело до значних затримок і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС.

Разом з цим Росія почала перекидання військових суден до Азовського моря у значній кількості, і Україна відповіла нарощуванням військових можливостей.