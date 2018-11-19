ЕС примет "целевые меры" в связи с действиями РФ в Азовском море - Могерини

Министры иностранных дел ЕС обсудили конкретные меры в связи с деятельностью РФ в Азовском море.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам Совета ЕС.

По ее словам, на встрече министры обсудили ситуацию в Украине и подтвердили поддержку экономическим и социальным реформам, а также усилиям в сфере борьбы с коррупцией.

"Сегодня снова была возможность подтвердить наше единство вокруг позиции, которую мы уже высказали о непризнании так называемых "выборов", которые были проведены 11 ноября на Донбассе и нашу озабоченность относительно действий в Азовском море, которые наносят вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами государств ЕС", - заявила Могерини.

"Это вопросы, над которыми мы будем продолжать работу, в том числе путем применения целевых мер в ближайшие недели или дни", - подчеркнула она.

Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС неоднократно требовал прекратить свою активность в Азовском море.

"Мы также изучаем конкретные меры для поддержки пострадавших районов в Украине", - сказала она, уточнив, что об этих мерах будет сообщено позже.

Как известно, 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или до украинских портов в Азовском море.

Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

Вместе с этим Россия начала переброску военных судов до Азовского моря в значительном количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.