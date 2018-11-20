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США обмежили обмін даними з Австрією через проросійську позицію урядової партії

Вівторок, 20 листопада 2018, 20:46

США обмежили обмін деякою чутливою інформацією з МВС Австрії через проросійську позицію "Австрійської партії свободи" (FPO), членом якої є глава відомства Герберт Кікль.

Про це йдеться в оновленій стратегії  розвитку відносин "Integrated Country Strategy", опублікованій Державним департаментом США. 

"Керівництво Міністерства внутрішніх справ від правопопулістської "Партії свободи" створює перед нами як можливості, так і виклики. МВС визнає якість та результативність наших можливостей у підтримці зусиль Австрії в боротьбі з тероризмом, протидії кіберзлочинності та міжнародній злочинності. У той же час проросійська позиція "Партії свободи" примушує нас брати паузу в тому, що стосується обміну чутливою інформацією певного роду", - повідомили у Держдепі.

Американська сторона обіцяє нарощувати загальний двосторонній обмін інформацією з Австрією, "моніторячи при цьому протоколи обміну інформації Австрії". 

Ультраправа "Австрійська партія свободи" з грудня 2017 року є членом коаліційного уряду в Австрії. У грудні 2016 року партія підписала 5-річний контракт про співпрацю з путінською "Єдиною Росією". Члени партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, а також незаконно відвідували анексований Росією Крим.

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