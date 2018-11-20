США ограничили обмен данными с Австрией из-за пророссийской позиции правящей партии

США ограничили обмен некоторой чувствительной информацией с МВД Австрии из-за пророссийской позиции "Австрийской партии свободы" (FPO), членом которой является глава ведомства Герберт Кикль.

Об этом говорится в обновленной стратегии развития отношений "Integrated Country Strategy", опубликованной Государственным департаментом США.

"Руководство Министерства внутренних дел от правопопулистской "Партии свободы" создает перед нами как возможности, так и вызовы. МВД признает качество и результативность наших возможностей в поддержке усилий Австрии в борьбе с терроризмом, по противодействию киберпреступности и международной преступности. В то же время пророссийская позиция "Партии свободы" заставляет нас брать паузу в том, что касается обмена чувствительной информацией определенного рода", - сообщили в Госдепе.

Американская сторона обещает наращивать общий двусторонний обмен информацией с Австрией, "мониторя при этом протоколы обмена информацией Австрии".

Правопопулистская "Австрийская партия свободы" с декабря 2017 года является членом коалиционного правительства в Австрии. В декабре 2016 года партия подписала 5-летний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.