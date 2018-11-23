Чорна п'ятниця: працівники Amazon влаштували страйк у кількох країнах ЄС

Працівники логістичних центрів американського інтернет-сервісу Amazon у Німеччині та Іспанії в "чорну" п'ятницю - перший день великого розпродажу - влаштували страйк, вимагаючи покращення умов праці.

Про це пише Reuters.

Німецькі працівники компанії страйкуватимуть протягом 24 годин до півночі, вимагаючи підвищення зарплати та іншого покращення контрактів.

Компанія Amazon повідомила, що участь у страйках у логістичних центрах у німецьких Бад-Герсфельді та Райнбергу беруть близько 620 працівників. Водночас більшість співробітників продовжує працювати, тож страйк загалом не впливає на клієнтські замовлення.

В іспанському центрі Amazon у Сан-Фернандо-де-Енарес, за даними профспілок, до страйку приєдналися 85-90% персоналу. У компанії запевнили, що ці цифри неточні і замовлення продовжують обробляти.

У німецькому Amazon заявили, що працівники спочатку отримують від 10,78 євро на годину, а за два роки зарплата становить у середньому 2397 євро на місяць. Такі показники, на думку працедавця, є конкурентними на німецькому ринку праці.