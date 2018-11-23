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Черная пятница: работники Amazon устроили забастовку в нескольких странах ЕС

Пятница, 23 ноября 2018, 19:31

Работники логистических центров американского интернет-сервиса Amazon в Германии и Испании в "черную" пятницу - первый день большой распродажи - устроили забастовку, требуя улучшения условий труда.

Об этом пишет Reuters.

Немецкие работники компании будут бастовать в течение 24 часов до полуночи, требуя повышения зарплаты и улучшения контрактов.

Компания Amazon сообщила, что участие в забастовках в логистических центрах в немецких Бад-Герсфельд и Райнберг принимают около 620 работников. В то же время большинство сотрудников продолжает работать, поэтому забастовка в целом не влияет на клиентские заказы.

В испанском центре Amazon в Сан-Фернандо-де-Энарес, по данным профсоюзов, к забастовке присоединились 85-90% персонала. В компании заверили, что эти цифры неточны и заказы продолжают обрабатываться.

В немецком Amazon заявили, что работники сначала получают от 10,78 евро в час, а за два года зарплата составляет в среднем 2397 евро в месяц. Такие показатели, по мнению работодателя, являются конкурентными на немецком рынке труда.

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Испания Германия
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