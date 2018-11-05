ЗМІ розповіли про ставлення наступників Меркель до Росії і Путіна

Змінити Ангелу Меркель на посту голови партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у грудні найбільші шанси мають троє кандидатів: Аннегрет Крамп-Каренбауер, Фрідріх Мерц та Єнс Шпан.

Deutsche Welle з'ясувала їхні позиції у найважливіших зовнішньополітичних питаннях, зокрема, їхнє ставлення до Росії і Владіміра Путіна.

Одна з основних претендентів на посаду голови ХДС, нинішня генеральна секретарка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер досі особливо не відзначалась зовнішньополітичними заявами, пише видання. Все, що вона досі говорила відносно Росії, було повторенням позиції канцлерки.

Як зазначають оглядачі, у майбутньому Крамп-Карренбауер з застереженням ставитиметься до Путіна через анексію Росією українського Криму та агресію РФ в Україні, як це робила Меркель. Передбачається, що загалом до теми Росії вона підходитиме як Меркель.

Ще один кандидат на посаду глави ХДС, екс-очільник фракції консерваторів у Бундестазі Фрідріх Мерц, припускають, оцінюватиме значення "квазідемократичної Росії" як другорядне. Як прихильник озброєння і друг НАТО він розглядає Росію як природного стратегічного супротивника, однак при цьому він також і дещо розуміє Путіна. Так, Мерц вважає Путіна справді серйозним ризиком для Заходу, але й зазначає, що Захід недостатньо зважав на чутливі для Росії аргументи, пише видання.

Схожих думок дотримується і нинішній міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Він також виступає із західних, критичних щодо РФ, позицій, однак при цьому висловлюється жорсткіше за Мерца. "Подивіться на Росію або на ісламістський тероризм. У нашому регіоні стає небезпечніше", - каже Шпан.

Він неодноразово закидав фракціям Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та "Лівим" у Бундестазі за прихильність до Путіна, однак при цьому не говорив, як, на його думку, мають складатись відносини з Москвою.