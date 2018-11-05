СМИ рассказали об отношении преемников Меркель к России и Путину

Заменить Ангелу Меркель на посту председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) в декабре наибольшие шансы имеют три кандидата: Аннегрет Крамп-Каренбауер, Фридрих Мерц и Йенс Шпан.

Deutsche Welle выяснила их позиции в важнейших внешнеполитических вопросах, в частности, их отношение к России и Владимиру Путину.

Одна из основных претендентов на пост председателя ХДС, нынешняя генеральная секретарша партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до сих пор особо не отличалась внешнеполитическими заявлениями, пишет издание. Все, что она до сих пор говорила относительно России, было повторением позиции канцлера.

Как отмечают обозреватели, в будущем Крамп-Карренбауэр с оговоркой будет относиться к Путину из-за аннексии Россией украинского Крыма и агрессии РФ в Украине, как это делала Меркель. Предполагается, что в целом к ​​теме России она будет подходить как Меркель.

Еще один кандидат на должность главы ХДС, экс-глава фракции консерваторов в Бундестаге Фридрих Мерц, предполагают, будет оценивать значение "квазидемократической России" как второстепенное. Как сторонник вооружения и друг НАТО он рассматривает Россию как естественного стратегического противника, однако при этом он и несколько понимает Путина. Так, Мерц считает Путина действительно серьезным риском для Запада, но отмечает, что Запад недостаточно учитывал чувствительны для России аргументы, пишет издание.

Подобных мыслей придерживается и нынешний министр здравоохранения Йенс Шпан. Он также выступает с западных, критических к РФ, позиций, однако при этом высказывается жестче Мерца. "Посмотрите на Россию или на исламистский терроризм. В нашем регионе становится опаснее", - говорит Шпан.

Он неоднократно обвинял фракцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Левых" в Бундестаге за приверженность к Путину, однако при этом не говорил, как, по его мнению, должны строиться отношения с Москвой.