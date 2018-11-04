Рейтинг союзників Меркель по коаліції сягнув нового дна

Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини, яка входить у правлячу коаліцію, за даними останнього опитування соціологічного інституту Forsa, скоротився ще на один пункт - до катастрофічних 13%.

Відповідні дані увечері в суботу, 3 листопада, оприлюднили німецькі телеканали RTL та n-tv, повідомляє українська служба Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Натомість рейтинг партії "Зелених" - можливо, через її успіх на останніх земельних виборів у Баварії та Гессені - зріс на три пункти, до сенсаційних 24%.

Рейтинг об'єднання Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) зріс, згідно з опитуванням, на один відсотковий пункт - до 27%.

У той же час рейтинг правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" скоротився на один пункт - до 13%, а Лівої партії - до 9%. Рейтинг "Вільної демократичної партії" Німеччини вже не один тиждень залишається стабільним на рівні 9%.

Заява канцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, що вона більше не буде балотуватися на посаду очільниці партії ХДС, не вплинула, згідно з даними опитування, на її особистий політичний рейтинг. Її і надалі підтримують більше, ніж інших потенційних претендентів на посаду канцлера.

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