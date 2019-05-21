Парламент Британії зможе проголосувати за другий референдум про Brexit

Прем'єр-міністр Велико Британії Тереза ​​Мей заявила, що її уряд включить в свій законопроект про вихід з ЄС вимогу, щоб законодавці проголосували за проведення ще одного референдуму по Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила, представляючи нові компромісні норми для угоди про Brexit.

"Я визнаю справжню і щиру силу почуттів в Палаті громад з цього важливого питання. Таким чином, уряд внесе в законопроект про вихід вимогу про проведення другого референдуму ", - сказала Мей.

"Таким чином, для тих депутатів, які хочуть, щоб другий референдум підтвердив угоду, - вам спершу потрібно угоду, і, отже, законопроект про вихід", - додала вона.

Мей завтра виступить у британському парламенті і представить депутатам нові пропозиції щодо законопроекту про Brexit.

"Я пішла на компроміс, тепер я прошу вас піти на компроміс", - сказала вона.

Як відомо, британські депутати тричі відхиляли угоду про вихід з ЄС, а минулого тижня переговори з лейбористами про пошук компромісного рішення були зупинені.

Нагадаємо, прем'єр-міністр пообіцяла визначити графік своєї відставки після голосування в парламенті щодо угоди про вихід з ЄС.