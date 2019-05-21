Мей: голосування в червні - останній шанс парламенту схвалити угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей попередила парламент, що червневе голосування стане останнім шансом затвердити угоду про вихід з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила, представляючи нові компромісні норми для угоди про Brexit.

Мей заявила, що нові пропозиції зобов'язують уряд знайти альтернативні заходи замість "запасного механізму" для Північної Ірландії до 2020 року. За її словами, це означає, що цей механізм ніколи не буде використовуватися.

Крім того, в новому проекті гарантується, що працівники в Британії користуються такими ж або кращими правами, ніж працівники з ЄС.

Після Brexit також не зміниться рівень захисту навколишнього середовища, оскільки буде створено нове екологічне бюро для забезпечення відповідності.

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Мей підкреслила, якщо депутати відхилять законопроект, то узгоджений вихід з ЄС не відбудеться і Brexit може бути зупинений.

"Найбільша проблема в Британії сьогодні - це її політика, ця угода може це виправити", - сказала Мей, додавши, що Brexit ризикує "вислизнути від нас" і що Британія може втратити "прекрасну можливість".

Як відомо, британські депутати тричі відхиляли угоду про вихід з ЄС, а минулого тижня переговори з лейбористами про пошук компромісного рішення були зупинені.

Нагадаємо, прем'єр-міністр пообіцяла визначити графік своєї відставки після голосування в парламенті щодо угоди про вихід з ЄС.