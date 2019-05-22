У Швеції відкрили справу проти топ-кандидата від ультраправих: підозрюють у домаганнях

Шведська прокуратура почала розслідування проти головного кандидата від ультраправих на виборах до Європарламенту, його підозрюють у сексуальному домаганні.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters.

Справу проти Петера Лундгрена, який прагне переобратися в парламент, відкрили всього за чотири дні до голосування.

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Політик вже визнав, що повівся неналежним чином щодо колеги по партії Сари-Лени Б'ялко. Він пояснив свою поведінку алкогольним сп'янінням. Він вибачився перед жінкою за інцидент, який стався понад рік тому на вечірці.

Б'ялко заявила, що залишає цей інцидент у минулому та не планує подавати скаргу в поліцію. Проте у середу прокуратура заявила, що почала попереднє розслідування ймовірного домагання.

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У Швеції представники громадськості можуть подавати скарги в поліцію щодо певних злочинів. Поліція відмовилася повідомити, хто подав скаргу на Лундгрена.

Ультраправа партія "Шведські демократи", згідно з опитуваннями, сподівається отримати близько 17% на виборах та вийти на друге місце після лівоцентристських соціал-демократів, у яких 23%.