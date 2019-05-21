Прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях напередодні виборів до Європарламенту

Прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова обвинувачують у правопорушеннях, пов’язаних з нерухомістю та незадекларованою власністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У понеділок журналіст Елена Йончева, яка очолює список болгарських соціалістів на виборах до Європарламенту, опублікувала дані, які стверджують, що Борисов, будучи мером Софії, сприяв операціям з обміну земельними ділянками на користь свого кузена Радослава Іванова.

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Вона також звинуватила прем'єр-міністра у володінні розкішним будинком в Барселоні, який він не задекларував.

Борисов негайно заперечити звинувачення. Він заявив, що перебуває у дуже поганих відносинах зі своїми двоюрідними братами, і навіть побив двох з них "через конфлікт".

Коментуючи дані про будинок в Барселоні, він сказав, що це власність Александра "Сашо" Чаушева, керівника фармацевтичної компанії.

Йончева у відповідь опублікувала відскановані документи, які вказують на те, що Радослав Іванов став власником колишнього бізнесу Борисова. Вона також опублікувала фотографії, що суперечать твердженням, що Борисов і його двоюрідний брат не були близькі.

Також вона закликала генерального прокурора розслідувати справу про будинок в Барселоні.

Партія Борисова "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" постраждала від серії скандалів, пов’язаних із власністю: спочатку "квартирний скандал", потім "афери гостьових будинків" із грошима ЄС,

"Громадяни за європейський розвиток Болгарії" і Соціалістична партія Болгарії ідуть нога в ногу напередодні виборів до Європарламенту. Борисов заявив, що не піде у відставку, якщо його політсила програє.