У ЄС закликали до гендерної рівності в керівництві топ-інституціями

Кілька десятків європейських політиків та чиновників ЄС закликали до того, щоб або Європейську комісію, або Європейську раду після виборів до Європарламенту очолила жінка – так, вважають вони, буде дотримано принципу гендерно збалансованого керівництва блоком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В опублікованому у середу блозі 70 теперішніх та колишніх політиків та чиновників ЄС закликали до однакової кількості жінок та чоловіків на посадах єврокомісарів, віце-президентів та глав інших європейських інституцій.

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Звернення підтримали усі провідні кандидати, що претендують на посаду глави Єврокомісії.

"Нам потрібне європейське лідерство, що відображає всю Європу. І жінок також… Рівне представництво в інтересах кожного. Це не проблема жінок. Навіть зараз дехто поводиться так, ніби жінки є меншиною. Жінки - не меншина", - йдеться у заклику.

"Допоможіть нам упевнитися в тому, що нове європейське керівництво буде рівним. Настав час, щоб у нас була гендерно збалансована Європейська комісія. Однакова кількість жінок і чоловіків серед комісарів. Однакова кількість жінок і чоловіків в команді президента і віце-президентів Комісії. І стільки ж жінок-президентів, скільки й чоловіків, у європейських інституціях", - звернулися підписанти до виборців.

Сьогодні у Європейській комісії 8 з 21 комісарів та 1 з 6 віце-президентів – жінки. Ще ніколи жінка не очолювала Єврокомісію чи Європейську раду.

Нова Комісія почне працювати в листопаді. Невдовзі після цього буде визначено нового президента Євроради.

Нагадаємо, 23 травня у ЄС стартували вибори до Європейського парламенту. Виборчий процес у різних країнах-членах відбуватиметься у різні дні і завершиться у неділю ввечері. Загалом понад 400 мільйонів виборців у 28 країнах обирають 751 члена парламенту.