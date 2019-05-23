Вибори у Європарламент: в четвер євродепутатів обирають Британія і Нідерланди

Велика Британія і Нідерланди 23 травня розпочинають чотириденний процес голосування на виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Понад 400 мільйонів виборців у 28 країнах мають право взяти учать у виборах 751 євродепутата, у виборах бере участь і Британія, яка не змогла вийти з ЄС 29 березня, як було заплановано.

Brexit -партія, сформована зовсім нещодавно євроскептиком Найджелом Фараджем, лідирує в останніх британських опитуваннях громадської думки з солідним відривом.

"Ми намагаємося провести мирну політичну революцію в цій країні", - сказав Фарадж на заключному мітингу партії у вівторок.

У Нідерландах у євро скептиків також є всі шанси стати лідером. Антиміграційна євроскептична партія "Форум за демократію" (FvD), яка була створена у 2016 році і відома своєю ініціативою про референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, на якому жителі Нідерландів висловилися проти ратифікації їх країною цієї угоди, згідно з опитуваннями, набирає 15% - майже стільки ж як і керівна партія з прем’єром Марком Рютте на чолі.

Лідер партії Тьєрі Бодет критикує міграцію, відомий суперечливими коментарями щодо жінок і хоче виходу Нідерландів з Євросоюзу. На місцевих виборах у березні "Форум за демократію" здобув перше місце, обігнавши партію Рютте.

По всьому континенту національні лідери намагаються мобілізувати своїх прихильників, щоб протистояти популістському сплеску. Однак, згідно з прогнозами, праві популісти зміцнять свої позиції в нову складі Європарламенту.

Маттео Сальвіні з італійської антиіммігрантської "Ліги" і Марін Ле Пен з ультраправого "Національного зібрання" у Франції хочуть, щоб їхня група "Європа націй і свободи"стала третьою за величиною в Європарламенті.

Однак підйом євроскептиків, як очікується, не охопить весь блок, а виборці в Іспанії, Ірландії і країнах Балтії продемонструють тверду підтримку ЄС.

Це дев'яті вибори до Європейського парламенту з моменту їх запровадження в 1979 році, і явка виборців щоразу падала, досягнувши 43% в 2014 році.

У п’ятницю вибори до Європарламенту пройдуть в Чехії та Ірландії, а в суботу - в Латвії, Мальті та Словаччині. Але більшість країн голосуватимуть у неділю, результати очікуються в ніч на понеділок.