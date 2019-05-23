Прем’єр Британії призначила нового лідера Палати громад
Британський депутат Мел Страйд призначений лідером Палати громад замість Андреа Лідсом, яка подала у відставку на знак протесту проти стратегії виходу з ЄС прем'єр-міністра Терези Мей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Страйд, який раніше був молодшим міністром в міністерстві фінансів, візьме на себе керівну роль, яка в першу чергу передбачає організацію урядових справ в парламенті.
Він також буде присутній на засіданнях кабінету міністрів.
Відставка Лідсом стала 36-ю відставкою урядовця за прем’єрства Терези Мей, 21 член уряду пішов саме через проблеми з Brexit.
Сьогодні Мей відмовилася від своїх планів винести на голосування парламенту оновлену угоду про Brexit, ймовірно, через наближення відставки.
Британські ЗМІ повідомили, що Тереза Мей у п'ятницю оголосить про те, що йде з посади.