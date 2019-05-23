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Прем’єр Британії призначила нового лідера Палати громад

Четвер, 23 травня 2019, 19:43

Британський депутат Мел Страйд призначений лідером Палати громад замість Андреа Лідсом, яка подала у відставку на знак протесту проти стратегії виходу з ЄС прем'єр-міністра Терези Мей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Страйд, який раніше був молодшим міністром в міністерстві фінансів, візьме на себе керівну роль, яка в першу чергу передбачає організацію урядових справ в парламенті.

Він також буде присутній на засіданнях кабінету міністрів.

Відставка Лідсом стала 36-ю відставкою урядовця за прем’єрства Терези Мей, 21 член уряду пішов саме через проблеми з Brexit.

Сьогодні Мей відмовилася від своїх планів винести на голосування парламенту оновлену угоду про Brexit, ймовірно, через наближення відставки.

Британські ЗМІ повідомили, що Тереза Мей у п'ятницю оголосить про те, що йде з посади.

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