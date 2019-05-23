Прем’єр Британії скасувала плани виносити на голосування угоду про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відмовилася від своїх планів винести на голосування парламенту оновлену угоду про Brexit, ймовірно, через наближення відставки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Times.

Депутати-консерватори вчора повідомили, що законопроект про вихід з ЄС буде винесений на голосування в Палаті громад 7 червня.

Однак цей план був відхилений сьогодні через незадоволення частини міністрів щодо пропозиції Мей сприяти другому референдуму, щоб завоювати міжпартійну підтримку.

Представник уряду Марк Спенсер заявив, що законопроект не може бути внесений в парламент, хоче це все ще може відбутися після 3 червня.

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Нагадаємо, спікер Палати громад Андреа Лідсом у середу ввечері подала у відставку після того, як сказала прем'єрці, що не може підтримати законопроект.

Британські ЗМІ повідомили, що Тереза Мей у п'ятницю оголосить про свою відставку з посади.