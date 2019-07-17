Зарплата в Польщі зросла за рік на 5,3%, не виправдавши прогноз

Заробітна плата в польському корпоративному секторі зросла на 5,3%, порівняно з червнем торік, в середньому досягнувши 5104 злотих на місяць, хоча аналітики очікували зростання на 7%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Корпоративна зайнятість в річному обчисленні у червні зросла на 2,8% до 6,39 млн осіб, попри те, що аналітики очікували зростання на 2,6%.

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Нагадаємо, уряд Польщі підвищив з 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату в країні, яка тепер становить 2250 злотих (близько 522 євро).

За даними досліджень, у Польщі кожна п’ята фірма має працівників з України.