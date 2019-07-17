Зарплата в Польше выросла за год на 5,3%, не оправдав прогноз

Заработная плата в польском корпоративном секторе выросла на 5,3% по сравнению с июнем прошлого года, в среднем достигнув 5104 злотых в месяц, хотя аналитики ожидали роста на 7%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Корпоративная занятость в годовом исчислении в июне выросла на 2,8% до 6,39 млн человек, несмотря на то, что аналитики ожидали роста на 2,6%.

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Напомним, правительство Польши повысило с 1 января 2019 минимальную заработную плату в стране, которая теперь составляет 2250 злотых (около 522 евро).

По данным исследований, в Польше на каждой пятой фирме работают украинцы.