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В Іспанії подали скаргу на жорстоке поводження з тваринами через пофарбованих у зебр ослів

Середа, 17 липня 2019, 14:18

В Іспанії виник скандал через жорстоке поводження з тваринами після того, як двох ослів перефарбували у зебр для тематичної вечірки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Двох тварин, зафарбованих у чорні та білі смуги, було знято на відео на пляжі біля містечка Вехер-де-ла-Фронтера у регіоні Кардіс. Автор відео повідомив про інцидент захисників тварин.

 

На сайті Andalucía Informaciónsaid сказано, що тварини були елементом весілля, яке проводилося там в суботу у стилі африканської савани.

Місцеві ЗМІ повідомили, що тварини прибули на пляжний бар в суботу вранці. Там їх пофарбували, й вони провели день під палючим сонцем.

Скаргу щодо жорстокого поводження з тваринами було подано до місцевого відділення сільськогосподарського органу Oficina Comarcal Agraria.

Спецпідрозділ цивільної гвардії, що займається охороною дикої природи та тварин, заявило, що почало власне розслідування.

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Іспанія
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